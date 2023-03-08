«Мои мужчины»: Лиза Арзамасова запечатлела Илью Авербуха с подросшим сыном Левушкой

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«Мои мужчины», - подписала кадры Лиза Арзамасова.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха Лева появился на свет 14 августа 2021 года. Летом малышу будет два года.