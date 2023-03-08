«Мои мужчины»: Лиза Арзамасова запечатлела Илью Авербуха с подросшим сыном Левушкой

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Папа и его наследник обратились с важной просьбой к звездной маме Лизе Арзамасовой.

Актриса Лиза Арзамасова 8 марта поделилась в телеграм-канале милым домашним видео. В кадре она запечатлела мужа, прославленного фигуриста и создателя ледовых шоу Илью Авербуха и сына Левушку.

Папа с наследником сидят на диване. Полуторагодовалый Лева не выпускает изо рта соску.

«Ну что, давай попросим у мамы только один мультфильм. Скажи: «Мама, один мультфильм, только один», - обратился к сыну Илья Авербух.

Фигурист при этом поднял вверх указательный палец. Лева повторил жест за папой.

«Точно, один?» - переспросила Лиза Арзамасова.

«Только один. А нет – два», - уточнил Илья Авербух, увидев, как сын показал указательные пальчики на левой и правой руке.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Мои мужчины», - подписала кадры Лиза Арзамасова.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха Лева появился на свет 14 августа 2021 года. Летом малышу будет два года.

Илья Авербух с сыном Левой. Фото: скрин соцсети

Читайте также