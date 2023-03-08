«Мои мужчины»: Лиза Арзамасова запечатлела Илью Авербуха с подросшим сыном Левушкой

Актриса Лиза Арзамасова 8 марта поделилась в телеграм-канале милым домашним видео. В кадре она запечатлела мужа, прославленного фигуриста и создателя ледовых шоу Илью Авербуха и сына Левушку.
Папа с наследником сидят на диване. Полуторагодовалый Лева не выпускает изо рта соску.
«Ну что, давай попросим у мамы только один мультфильм. Скажи: «Мама, один мультфильм, только один», - обратился к сыну Илья Авербух.
Фигурист при этом поднял вверх указательный палец. Лева повторил жест за папой.
«Точно, один?» - переспросила Лиза Арзамасова.
«Только один. А нет – два», - уточнил Илья Авербух, увидев, как сын показал указательные пальчики на левой и правой руке.
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«Мои мужчины», - подписала кадры Лиза Арзамасова.
Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха Лева появился на свет 14 августа 2021 года. Летом малышу будет два года.
Илья Авербух с сыном Левой. Фото: скрин соцсети