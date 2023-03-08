«В банке мне заморозили деньги»: муж Лерчек оправдался за десять паспортов и слитки золота, найденные при обыске

Накануне в трехэтажном особняке блогеров Артема и Валерии Чекалиных прошел обыск в рамках уголовного дела. Супруги подозреваются в уходе от налогов на сумму в 300 миллионов рублей.

При обыске в особняке были обнаружены десять паспортов и слитки золота. Утром 8 марта муж Лерчек Артем Чекалин вышел на связь и объяснил подписчикам, откуда у них в доме запасы золота и паспортов.

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