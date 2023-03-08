«В банке мне заморозили деньги»: муж Лерчек оправдался за десять паспортов и слитки золота, найденные при обыске

Накануне в трехэтажном особняке блогеров Артема и Валерии Чекалиных прошел обыск в рамках уголовного дела. Супруги подозреваются в уходе от налогов на сумму в 300 миллионов рублей.
При обыске в особняке были обнаружены десять паспортов и слитки золота. Утром 8 марта муж Лерчек Артем Чекалин вышел на связь и объяснил подписчикам, откуда у них в доме запасы золота и паспортов.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Всем доброе утро, девочки, с 8 марта! Мы сегодня на домашнем, смотрим фильмы. Знаю вы хотите от нас получить комментарий. Я думаю, из новостей вы все и так знаете. Я в этом году впервые без подарка для Лерчека. Когда-нибудь, когда можно будет сказать, я вам объясню, почему так получилось. Из того, что видели в новостях про 10 паспортов: как бы у нас пять членов семьи и у каждого по два загранпаспорта. Про восемь кг золота — это в банке мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золото. Вот и все», - сказал Артем Чекалин.
Сейчас пара находится под подпиской о невыезде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.