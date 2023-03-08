«Пусть теперь с Танькой кувыркается и шмотки с «Алика» заказывает»: Африкантова назвала Капаклы «огрызком», с которым ей не о чем говорить

Экс-участники «Дома-2» Марина Африкантова и Рома Капаклы со скандалом разводятся после трех с половиной лет брака.

Рома Капаклы изменил Марине с Таней Мусульбес. Правда, сам это упорно изменой не считает, так как утверждает, что их брак уже был на грани развала, и они оба не раз обсуждали предстоящее расставание.

Марина же Африкантова считает измену изменой. Она уверена, что Рома давно крутит роман с Таней, и именно из-за этого в последнее время ухудшились их отношения.

В телеграм-канале Марина Африкантова призналась, что считает Рому Капаклы предателем и пожелала ему счастливой жизни с Таней Мусульбес.

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