«Пусть теперь с Танькой кувыркается и шмотки с «Алика» заказывает»: Африкантова назвала Капаклы «огрызком», с которым ей не о чем говорить

Экс-участники «Дома-2» Марина Африкантова и Рома Капаклы со скандалом разводятся после трех с половиной лет брака.
Рома Капаклы изменил Марине с Таней Мусульбес. Правда, сам это упорно изменой не считает, так как утверждает, что их брак уже был на грани развала, и они оба не раз обсуждали предстоящее расставание.
Марина же Африкантова считает измену изменой. Она уверена, что Рома давно крутит роман с Таней, и именно из-за этого в последнее время ухудшились их отношения.
В телеграм-канале Марина Африкантова призналась, что считает Рому Капаклы предателем и пожелала ему счастливой жизни с Таней Мусульбес.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Девчат, я раньше думала, что можно простить измену, типа, ну подумаешь мужику «сперма в голову дала», животный инстинкт включился, одурел. А теперь понимаю, как я была не права! Я бы никогда такое не простила! Это предательство! Поэтому, чтобы я тут ни писала, в любом случае, с этим огрызком мне даже разговаривать не о чем. Пусть теперь с Танькой кувыркается и шмотки с «Алика» заказывает. Они - два сапога пара!» - высказалась Марина Африкантова.
Напомним, Марина Африкантова уже подала заявление на развод с Ромой Капаклы. Поскольку у пары нет детей, их разведут не в суде, а в ЗАГСе.