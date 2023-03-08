Тимур Батрутдинов стал ведущим КВН вместо Александра Маслякова

Недавно отметивший свое 45-летие резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов вернулся в КВН, с которого началось его звездное восхождение. Шоумен когда-то блистал в команде КВН «Незолотая молодежь», где тогда играли резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Дмитрий Грачев.

На этот раз Тимур Батрутдинов появился в КВН в новом статусе. Он стал ведущим игры вместо Александра Маслякова, который решил сделать творческую паузу и дать дорогу молодым.

Тимур Батрутдинов провел 1\8 финала Высшей лиги КВН. Игру покажет Первый канал в субботу, 18 марта.

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