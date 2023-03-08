Юлия Ефременкова вместе с сыновьями-близнецами уехала от Мондезира после ссоры

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова доведена до отчаяния. Она решила больше не скрывать от подписчиков реальное положение дел в своей семье.

Юлия Ефременкова рассказала, что Мондезир постоянно унижает ее, обзывает жирной свиньей и ругается матом. Доведенная до отчаяния, Юлия Ефременкова собрала сыновей-близнецов и уехала от Мондезира на квартиру своей покойной мамы.

Правда, попасть Юлия туда не смогла. Заклинило дверь.