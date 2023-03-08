Юлия Ефременкова вместе с сыновьями-близнецами уехала от Мондезира после ссоры

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова доведена до отчаяния. Она решила больше не скрывать от подписчиков реальное положение дел в своей семье.
Юлия Ефременкова рассказала, что Мондезир постоянно унижает ее, обзывает жирной свиньей и ругается матом. Доведенная до отчаяния, Юлия Ефременкова собрала сыновей-близнецов и уехала от Мондезира на квартиру своей покойной мамы.
Правда, попасть Юлия туда не смогла. Заклинило дверь.
«Я даже у себя дома не хочу быть, и если бы не маленькие дети, я бы сегодня же уехала куда-нибудь, лишь бы человека не видеть! Приехала на квартиру к маме… И не могу в нее попасть, дверь не открывается», - поделилась Юлия Ефременкова.
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Юлии Ефременковой, судя по всему, пока придется терпеть рядом с собой Мондезира, поскольку детям нет еще и шести месяцев. А ей одной с двумя близнецами не справиться.