По профессии юрист, есть сын: как выглядит и чем занимается новая избранница Саши Гобозова из «Дома-2» - у них все серьезно

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов на днях рассекретил свою новую возлюбленную. В микроблоге молодой человек опубликовал снимок, на котором запечатлен в обнимку с девушкой.

«Не буду в этот раз многословным, просто скажу, что я счастлив», - подписал кадр Александр Гобозов.

Он отметил аккаунт избранницы, благодаря чему о ней можно кое-что узнать. Новую пассию Александра Гобозова, с которой у него все серьезно, зовут Светлана Князева. Она - юрист, работает в коллегии адвокатов Павла Астахова.

Светлана позиционирует себя, как эксперта по СМИ. Судя по фото в ее в микроблоге, у Князевой есть сын от предыдущих отношений.

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