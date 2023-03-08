По профессии юрист, есть сын: как выглядит и чем занимается новая избранница Саши Гобозова из «Дома-2» - у них все серьезно

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов на днях рассекретил свою новую возлюбленную. В микроблоге молодой человек опубликовал снимок, на котором запечатлен в обнимку с девушкой.
«Не буду в этот раз многословным, просто скажу, что я счастлив», - подписал кадр Александр Гобозов.
Он отметил аккаунт избранницы, благодаря чему о ней можно кое-что узнать. Новую пассию Александра Гобозова, с которой у него все серьезно, зовут Светлана Князева. Она - юрист, работает в коллегии адвокатов Павла Астахова.
Светлана позиционирует себя, как эксперта по СМИ. Судя по фото в ее в микроблоге, у Князевой есть сын от предыдущих отношений.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Саша Гобозов и его избранница. Фото: соцсети
Напомним, 40-летний Саша Гобозов был женат на Алиане Устиненко, с которой познакомился на «Доме-2». У пары есть сын Роберт. Сейчас Алиана Устиненко счастлива с другим мужчиной и скоро подарит ему дочь.