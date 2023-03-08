«Я могу быть против?»: сын Татьяны Булановой рассказал, как относится к ее помолвке с молодым бизнесменом

Стало известно, как наследник исполнительницы Татьяны Булановой отреагировал на предложение руки и сердца знаменитости.

Напомним, возлюбленный Татьяны Булановой попросил артистка стать его женой. При этом Валерий Руднев младше певицы на 19 лет.

«Конечно, как я могу быть против? Точнее, я, конечно, могу, но в данной ситуации я абсолютно не вижу причин, чтобы возражать против этого союза.

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