«Я могу быть против?»: сын Татьяны Булановой рассказал, как относится к ее помолвке с молодым бизнесменом

Стало известно, как наследник исполнительницы Татьяны Булановой отреагировал на предложение руки и сердца знаменитости.
Напомним, возлюбленный Татьяны Булановой попросил артистка стать его женой. При этом Валерий Руднев младше певицы на 19 лет.
«Конечно, как я могу быть против? Точнее, я, конечно, могу, но в данной ситуации я абсолютно не вижу причин, чтобы возражать против этого союза.
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«Меня, как сына, все устраивает, ее выбор достойный. Я искренне и доволен, и счастлив. Знаете, как говорят, что третий раз волшебный. Вот он, собственно, и наступает. Я исключительно положительно об этом всем событии отзываюсь», – рассказал Тагрин в беседе с spb.kp.ru.
Напомним, ранее группа «Город 312» заявила о прекращении концертной деятельности.