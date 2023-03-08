«Дали разрешение на визит»: Джиган воссоединился с детьми, но Оксана Самойлова осталось за кадром

Шоумен Джиган опубликовал фотографии с детьми в социальных сетях. Примечательно, что кадры были сделаны на днях.
Джиган после публикации странных видео и слухов про психиатрическую больницу стал делиться с поклонниками кадрами из храма и архивными снимками с семьей. Однако с детьми Джиган не виделся.
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Поклонники семьи Джигана и его жены Оксаны Самойловой подозревали, что артисту не дают встретиться с дочерьми и сыном. Однако вскоре у Джигана появились свежие фото с наследниками.
Джиган с детьми. Фото: соцсети
«Дали разрешение на визит. Джига, не подведи Оксану», «Денис, не подведи! Семья – самое важное», «Помирились? Наконец-то», – прокомментировали фолловеры.
Напомним, ранее Джиган читал книги и вымаливал прощение у Оксаны Самойловой.