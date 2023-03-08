«Дали разрешение на визит»: Джиган воссоединился с детьми, но Оксана Самойлова осталось за кадром

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: соцсети 

Три года назад артист едва не лишился семьи из-за злоупотребления веществами. Недавно знаменитость вновь совершил оплошность.

Шоумен Джиган опубликовал фотографии с детьми в социальных сетях. Примечательно, что кадры были сделаны на днях.

Джиган после публикации странных видео и слухов про психиатрическую больницу стал делиться с поклонниками кадрами из храма и архивными снимками с семьей. Однако с детьми Джиган не виделся. 

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Поклонники семьи Джигана и его жены Оксаны Самойловой подозревали, что артисту не дают встретиться с дочерьми и сыном. Однако вскоре у Джигана появились свежие фото с наследниками.

Джиган с детьми. Фото: соцсети 

«Дали разрешение на визит. Джига, не подведи Оксану», «Денис, не подведи! Семья – самое важное», «Помирились? Наконец-то», – прокомментировали фолловеры.

Напомним, ранее Джиган читал книги и вымаливал прощение у Оксаны Самойловой.

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