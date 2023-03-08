«Хочу двух детей»: возлюбленная сына Наташи Королевой и Тарзана сделала откровенное признание

Стало известно, что наследник певицы Наташи Королевой вернулся к своей девушке Мелиссе Валынкиной.

Недавно Архип вернулся из очередного путешествия в Японию. Знаменитость обожает эту страну и даже преподавал японский язык.

Пока поклонники интересовались у возлюбленной Глушко о разлуке с сыном Королевой, Мелисса сообщила о возвращении исполнителя.

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