«Хочу двух детей»: возлюбленная сына Наташи Королевой и Тарзана сделала откровенное признание

Стало известно, что наследник певицы Наташи Королевой вернулся к своей девушке Мелиссе Валынкиной.
Недавно Архип вернулся из очередного путешествия в Японию. Знаменитость обожает эту страну и даже преподавал японский язык.
Пока поклонники интересовались у возлюбленной Глушко о разлуке с сыном Королевой, Мелисса сообщила о возвращении исполнителя.
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«Он дома, со мной», – отметила Валынкина в своем микроблоге.
«С Архипом мы третий год в отношениях. Когда замуж? Скоро. Хочу двух детей, девочку и мальчика, но иногда думаю и о трех, почему-то в моей семье почти у всех больше двух детей», – добавила Мелисса.