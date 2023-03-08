«Приревновывала»: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала, почему дочь просилась с ней на съемки

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что ее дочь Лиза ревновала ее и просилась на съемки.
Волкова пообщалась со своими поклонниками в личном микроблоге. Поклонники поинтересовались, как дочь Екатерины реагировала на экранных детей звезды.
Волкова призналась, что несколько раз видела у дочери приступы ревности. Однако Лиза ревновала маму к работе, но не к юным актерам.
«Частый вопрос со времен «Ворониных»: «Как Лиза относится к моим сериальным детям? Не ревнует?». Ответ такой: бывало, когда съемки нон-стоп, она, конечно, приревновывала, но не к детям, а к самой работе (работающие родители поймут)», – объяснила Екатерина Волкова.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Лиза все время просилась со мной на работу, то в съемочный павильон, то в театр», – добавила Волкова.
Напомним, ранее звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович призналась в чувствах актеру.