«Приревновывала»: звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала, почему дочь просилась с ней на съемки

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что ее дочь Лиза ревновала ее и просилась на съемки.

Волкова пообщалась со своими поклонниками в личном микроблоге. Поклонники поинтересовались, как дочь Екатерины реагировала на экранных детей звезды.

Волкова призналась, что несколько раз видела у дочери приступы ревности. Однако Лиза ревновала маму к работе, но не к юным актерам.

«Частый вопрос со времен «Ворониных»: «Как Лиза относится к моим сериальным детям? Не ревнует?». Ответ такой: бывало, когда съемки нон-стоп, она, конечно, приревновывала, но не к детям, а к самой работе (работающие родители поймут)», – объяснила Екатерина Волкова.

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