«Остановиться и заняться собой»: группа «Город 312» заявила о прекращении концертной деятельности

Группа «Город 312»

Группа «Город 312». Фото: Global Look Press 

Артисты связали это с состоянием солистки Аи.

Стало известно, что группа «Город 312» отменяет концерты в ближайшее время.

На неопределенное время исполнители прекращает концертную деятельность. Дело в том, что 52-летняя солистка Светлана Назаренко, известная под псевдонимом Ая, нуждается в восстановлении после болезни.

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«Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой. После перенесенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем», – отметили артисты в своем сообществе VK.

Напомним, ранее исполнитель Миша Марвин рассказал, что происходит между ним и певицей Ханной.

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