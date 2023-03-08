«Остановиться и заняться собой»: группа «Город 312» заявила о прекращении концертной деятельности

Стало известно, что группа «Город 312» отменяет концерты в ближайшее время.
На неопределенное время исполнители прекращает концертную деятельность. Дело в том, что 52-летняя солистка Светлана Назаренко, известная под псевдонимом Ая, нуждается в восстановлении после болезни.
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«Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой. После перенесенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем», – отметили артисты в своем сообществе VK.
Напомним, ранее исполнитель Миша Марвин рассказал, что происходит между ним и певицей Ханной.