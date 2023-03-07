Больше миллиарда рублей на жилье: каким имуществом владеют блогер Лерчек и ее муж

Стало известно, что блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина – прим. ред.) владеет вместе со своим мужем Артемом Чекалиным жильем общей стоимостью более одного миллиарда рублей.
Оказалось, у звездной четы четыре квартиры в Москве и две – в их родном Тольятти.
К слову, в Москве площадь недвижимости Чекалиных достигает 72 квадратных метра в ЖК бизнес-класса «Зиларт». Стоимость ее оценивают в 52 миллиона рублей.
Другая квартира на улице Серпуховский Вал достигает 150 «квадратов». Чекалины приобрели ее за 57 миллионов рублей. Также они вложили 21 миллион рублей в ремонт жилплощади.
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Еще две квартиры на северо-востоке Москвы площадью 83 «квадрата» (23 миллиона рублей) и 38 «квадратов» (около 10 миллионов рублей).
А в Тольятти площадь квартир достигает 200 и 94 «квадратов» стоимостью 7 и 3,5 миллиона рублей.
Подмосковный особняк в закрытом элитном поселке «Агаларов Эстейт» обошелся семье Чекалиных почти в миллиард рублей. Также у блогерши Лерчек есть коттедж в поселке «Ильинка Лейнхаус» под Москвой стоимостью 125 миллионов рублей. Об этом рассказали в Life.ru.
Ранее же Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей.
Напомним, ранее богатая блогера Настя Ивлеева стала выпрашивать неприлично дорогие подарки у поклонников.