«Самое дорогое, что у нас есть»: сын Валерии поделился милым видео с дочкой-малышкой

Сын певицы Валерии, 24-летний бизнесмен Арсений Шульгин, поделился с подписчиками нежным видео со своей дочерью Селин. На кадрах двухлетняя девочка ведет милый диалог со своим отцом.

В январе 2021 года Валерия впервые стала бабушкой. У младшего сына певицы и его жены Лианы родилась девочка. С тех пор жизнь молодых родителей крутой изменилась. Арсений старается уделять время как работе, так и своей семье.

На опубликованном сегодня видео маленькая Селин утверждала, что папе не надо заниматься делами, ему следует провести время с ней. Шульгин отшутился и сказал своим поклонникам, что не смог отказать дочери в милой просьбе. Недавно сын знаменитости назвал себя трудоголиком, уточнив, что не умеет переключаться между задачами. Молодой отец жаловался, что даже выходные его выбивают из рабочего состояния.

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Однако молодой человек подчеркнул, что со временем научился находить баланс. Сын Валерии понял, что без отдыха начинает хуже генерировать идеи.