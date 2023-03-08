«Самое дорогое, что у нас есть»: сын Валерии поделился милым видео с дочкой-малышкой

Сын певицы Валерии, 24-летний бизнесмен Арсений Шульгин, поделился с подписчиками нежным видео со своей дочерью Селин. На кадрах двухлетняя девочка ведет милый диалог со своим отцом.
В январе 2021 года Валерия впервые стала бабушкой. У младшего сына певицы и его жены Лианы родилась девочка. С тех пор жизнь молодых родителей крутой изменилась. Арсений старается уделять время как работе, так и своей семье.
На опубликованном сегодня видео маленькая Селин утверждала, что папе не надо заниматься делами, ему следует провести время с ней. Шульгин отшутился и сказал своим поклонникам, что не смог отказать дочери в милой просьбе. Недавно сын знаменитости назвал себя трудоголиком, уточнив, что не умеет переключаться между задачами. Молодой отец жаловался, что даже выходные его выбивают из рабочего состояния.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако молодой человек подчеркнул, что со временем научился находить баланс. Сын Валерии понял, что без отдыха начинает хуже генерировать идеи.
«1. С рождением детей начинаешь особенно остро ощущать скорость времени. Важно находить время на семью и близких людей. Ведь это самое дорогое, что есть у нас в жизни. 2. Важно уметь переключаться и «освежать» голову. Находясь в беспрерывном рабочем потоке, взгляд может замыливаться. Иногда стоит просто остановиться бежать, переключиться, освежить голову и затем посмотреть на дело новым взглядом», - разоткровенничался парень.
Арсений также признался, что разработал для себя определенную модель поведения, которая позволяет ему совмещать карьеру и отцовство. Бизнесмен уточнил, что утром перед работой обязательно проводит время с дочерью, а вечером наслаждается общением с женой. При этом, как минимум один выходной, Шульгин посвящает семье.