«Мне сказали, что я жирная свинья. Не хочу сглатывать»: Ефременкова из «Дома-2» заявила, что терпит унижения от Мондезира

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова решила раскрыть правду о своих взаимоотношениях с избранником, от которого родила сыновей-близнецов, Мондезиром.
Как призналась Юлия, Мондезир довольно часто позволяет себе грубости. Ефременкова заявила, что у нее больше нет сил терпеть поведение Мондезира и его унижения.
«А теперь без прелюдий и без прикрас. Ребята, у меня больше нет сил! Я живу просто как в бреду в последнее время. Чувствую, что не вывожу морально! Сегодня мне сказали, что я жирная свинья, которая вечно жрет свой йогурт. И это даже не самое гнусное! Человек затронул то, что трогать нельзя! За то, что я отвечаю не так, как нравится, или мой тон не устроил, на меня орут матом», — поделилась Юлия Ефременкова в микроблоге.
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Более того, по признанию Юлии Ефременковой, Мондезир позволяет себе попрекать ее тем, что она неправильно страдает по недавно умершей маме.
«И сегодня мне сказали то, что у меня в голове не укладывается! Что так, как я, не страдают, если бы я переживала потерю мамы, я бы с ним не переговаривалась! Как можно, зная, в каком я состоянии, как переживаю и через что прохожу, говорить мне такие вещи?! Ну как?!
Не хочу больше сглатывать и терпеть тотальное неуважение и оскорбление, не хочу, чтобы в этом росли мои дети! Я всегда плохая, всегда во всем виновата! Я просто понимаю, что не справляюсь. Боже, так хочу, чтобы рядом со мной была мама, а ее нет…» — добавила Юлия Ефременкова.
Судя по всему, отношения в паре такие, что она на грани разрыва. Вероятно, Юлия Ефременкова готова выставить Мондезира за дверь.