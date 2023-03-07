«Мне сказали, что я жирная свинья. Не хочу сглатывать»: Ефременкова из «Дома-2» заявила, что терпит унижения от Мондезира

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Более того, по признанию Юлии Ефременковой, Мондезир позволяет себе попрекать ее тем, что она неправильно страдает по недавно умершей маме.

«И сегодня мне сказали то, что у меня в голове не укладывается! Что так, как я, не страдают, если бы я переживала потерю мамы, я бы с ним не переговаривалась! Как можно, зная, в каком я состоянии, как переживаю и через что прохожу, говорить мне такие вещи?! Ну как?! Не хочу больше сглатывать и терпеть тотальное неуважение и оскорбление, не хочу, чтобы в этом росли мои дети! Я всегда плохая, всегда во всем виновата! Я просто понимаю, что не справляюсь. Боже, так хочу, чтобы рядом со мной была мама, а ее нет…» — добавила Юлия Ефременкова.

Судя по всему, отношения в паре такие, что она на грани разрыва. Вероятно, Юлия Ефременкова готова выставить Мондезира за дверь.