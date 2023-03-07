Битва поколений: на Первом канале пройдет турнир шоу-программ лучших фигуристов «Русский вызов»

В турнире примут участие 10 олимпийских чемпионов, 9 чемпионов мира, 10 чемпионов Европы, а также ведущие и самые артистичные фигуристы России.

У соревнования внушительный призовой фонд — пять млн рублей за победу, три млн за второе место и один млн за третье.

В турнире примут участие Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Камила Валиева, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и другие звезды фигурного катания.