Марина Федункив: «Муж любит итальянскую кухню, но борщ тоже ест. А куда ему деваться?»

С 13 марта на телеканале ТНТ начнется показ нового сериала «Кафе «Куба» в главных ролях с Мариной Федункив и Марией Смольниковой.
Сериал перенесет зрителей в начало нулевых годов и расскажет историю бойкой хозяйки придорожного кафе.
А в этот вторник, 7 марта, телеканал ТНТ устроил презентацию сериала в одном из баров Москвы. Премьера «Кафе «Куба» проходила в нестандартном формате. Гости оказались в настоящем кафе, где Марина Федункив потчевала всех пельменями и настойкой.
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Марина Федункив (на фото в центре) накормила всех пельменями. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Актриса Марина Федункив пребывала в прекрасном расположении духа, много шутила и отвечала на вопросы. В частности, о том, какую кухню предпочитает ее муж, итальянец Стефано Маджи, свадьбу с которым Федункив сыграла в августе 2021 года.
«Муж, естественно, любит итальянскую кухню. Считает ее самой лучшей. Но если я готовлю борщ, то куда ему деваться? Тоже ест!» — поделилась Марина Федункив с Teleprogramma.pro.