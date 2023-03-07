Марина Федункив: «Муж любит итальянскую кухню, но борщ тоже ест. А куда ему деваться?»

Актриса Марина Федункив пребывала в прекрасном расположении духа, много шутила и отвечала на вопросы. В частности, о том, какую кухню предпочитает ее муж, итальянец Стефано Маджи, свадьбу с которым Федункив сыграла в августе 2021 года.

«Муж, естественно, любит итальянскую кухню. Считает ее самой лучшей. Но если я готовлю борщ, то куда ему деваться? Тоже ест!» — поделилась Марина Федункив с Teleprogramma.pro.