«Я буду рад, если у Марины появится мужчина»: Капаклы из «Дома-2» пытается поскорее «сбагрить» Африкантову после измены

Роман Капаклы, изменивший жене Марине Африкантовой с Таней Мусульбес, продолжает настаивать на том, что с Мариной они уже давно собирались разводиться.

В телеграм-канале Роман Капаклы, который сейчас находится с Таней Мусульбес на Бали, рассказал о договоренностях с Мариной Африкантовой.