«Я буду рад, если у Марины появится мужчина»: Капаклы из «Дома-2» пытается поскорее «сбагрить» Африкантову после измены

Роман Капаклы, изменивший жене Марине Африкантовой с Таней Мусульбес, продолжает настаивать на том, что с Мариной они уже давно собирались разводиться.
В телеграм-канале Роман Капаклы, который сейчас находится с Таней Мусульбес на Бали, рассказал о договоренностях с Мариной Африкантовой.
«Самое обидное, что уже не получится друг за друга порадоваться, как планировалось. Да, в планах было — друг за друга радоваться. Я говорил Марине, что буду рад, если какой-то мужчина сделает ее счастливой и она будет улыбаться с ним. Я ей говорил, что к ней хорошо отношусь. И она говорила, что у меня будет другая девчонка и я буду с ней кайфовать. Мы понимали, что у нас не выходит ничего… Но честно, я смогу за Марину порадоваться, если у нее появится мужчина. А он появится, сто процентов, я буду за нее кайфовать. А она за меня — нет», — высказался Рома Капаклы.
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Напомним, Марина Африкантова уличила мужа Рому Капаклы в измене с Таней Мусульбес. Марина уверена, что парочка уже давно флиртовала, а Рома намеренно портил отношения с ней, чтобы уйти от нее к Тане Мусульбес.