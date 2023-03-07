Галкин* и Пугачева не смогут продать замок в деревне Грязь ни за какие деньги: причины просты

Новости о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* продают свой замок в деревне Грязь, появляются с завидной регулярностью. На днях появилась информация о том, что покупатель найден. Некий бизнесмен готов выкупить владения звездного семейства за один миллиард рублей.
Подобные новости у экспертов не вызывают ничего, кроме улыбки. Звездный адвокат Андрей Алешкин буквально на пальцах объяснил, почему Максим Галкин*, а именно он собственник недвижимости в Грязи, не сможет продать замок в обозримом будущем.
«Вывести такие суммы за границу крайне проблематично: из-за текущих ограничений этот финансовый актив рискует остаться в России. Ну а самое главное, что Галкин* — иноагент: из-за этой черной метки с ним вряд ли кто-то будет связываться.
Ведь по новому закону любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом, — будь то покупатель или арендатор, который переведет Галкину* деньги, или риэлтор, которому шоумен оплатит услуги, — может быть признан аффилированным лицом. А это мина замедленного действия, которая рискует обернуться большими проблемами для граждан РФ», — прокомментировал Андрей Алешкин.
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По мнению адвоката, недвижимость семьи может перейти ее детям — Гарри и Лизе Галкиным. В нынешней ситуации это — лучший вариант.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам KP.RU