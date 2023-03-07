Галкин* и Пугачева не смогут продать замок в деревне Грязь ни за какие деньги: причины просты

Новости о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* продают свой замок в деревне Грязь, появляются с завидной регулярностью. На днях появилась информация о том, что покупатель найден. Некий бизнесмен готов выкупить владения звездного семейства за один миллиард рублей.

Подобные новости у экспертов не вызывают ничего, кроме улыбки. Звездный адвокат Андрей Алешкин буквально на пальцах объяснил, почему Максим Галкин*, а именно он собственник недвижимости в Грязи, не сможет продать замок в обозримом будущем.