«Не дай бог зазвонит телефон: могли выгнать»: Лолита потрясена строгостью Бондарчука

Снявшись в фильме Федора Бондарчука, Лолита Милявская до сих пор приходит в себя от шока: режиссер потряс ее требованиями строгой дисциплины, ни с чем подобным певица прежде не сталкивалась.

«Сниматься было сложно: спуска мне не давали. У меня не было абсолютно никаких поблажек перед большими драматическими актерами, с которыми я работала. Если тебе сделали замечание по работе, ты его тут же должен выполнить. У меня был огромный комплекс: я попала в абсолютно актерский коллектив», — призналась Лолита.

После совместной работы она записала Бондарчука в телефон как «ФСБ», и иначе его теперь не называет: это и инициалы режиссеры, и одновременно напоминание о его строгости –— отсылка к аббревиатуре известной организации.

«Раньше, когда его видела, говорила: «Федя, привет!». А сейчас у меня язык не поворачивается его так называть. Только Федор Сергеевич. Он не кричит на площадке, тихо делает замечания. И его слушают все…»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Певица неизменно приезжала на съемочную площадку к 8 утра, даже если ее сцена снималась вечером.