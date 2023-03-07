Как топором вырубили: Саша Черно показала свое лицо как есть — редкие брови, ресниц нет, огромный нос

Участница «Дома-2» Саша Черно всегда была дамой смелой и без комплексов. Саша Черно обожает ухаживать за собой, всегда делает маникюр, наращивает ресницы и без макияжа не выходит в свет.

Но иногда Саша Черно дает понять, что готова удивлять публику своим естественным видом. В телеграм-канале Саша Черно поделилась селфи, на котором предстала в таком виде, в котором ее по утрам видят сын Стефан и муж Иосиф Оганесян.

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