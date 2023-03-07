Золотые слитки и несколько паспортов РФ и США: во дворце блогера Лерчек за 125 миллионов рублей прошел обыск

Известные блогеры-миллионники, супруги Артем и Валерия Чекалины стали объектом пристального внимания со стороны силовых структур. Пара обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей.

Во дворце Лерчек стоимостью 125 миллионов рублей прошел обыск. Во время него были обнаружены восемь слитков чистого золота — по 8,5 миллионов рублей каждый, а также паспорта — 10 РФ и один США.

Возбуждено уголовное дело. Лерчеку может грозить до трех лет колонии.

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