«Мы максимально открыты»: блогер Лерчек сделала признание на фоне скандала с налогами

Блогеры с рекордно высокими доходами, супруги Артем и Валерия Чекалины оказались в эпицентре грандиозного скандала, связанного с неуплатой налогов.
Звездную семью обвиняют в уходе от налогов на сумму 300 миллионов рублей. Представители соответствующих структур уже провели обыск в особняке Лерчек и ее мужа. В ходе него были обнаружено восемь слитков чистого золота, каждый из которых оценивается примерно в 4,5 миллиона рублей, и несколько паспортов — девять РФ и один США.
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Интересно, что не так давно Лерчек говорила в интервью, что они с мужем живут открыто и соблюдают все законы, в том числе и касающиеся налогов.
«Насколько достоверны информация и подсчеты? Мы максимально открыты и не скрываем свои доходы. Честно оплачиваем все налоги, поэтому информация достоверна», — делилась Лерчек.
По материалам vnimanie.pro