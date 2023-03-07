«Мы максимально открыты»: блогер Лерчек сделала признание на фоне скандала с налогами

Блогеры с рекордно высокими доходами, супруги Артем и Валерия Чекалины оказались в эпицентре грандиозного скандала, связанного с неуплатой налогов.

Звездную семью обвиняют в уходе от налогов на сумму 300 миллионов рублей. Представители соответствующих структур уже провели обыск в особняке Лерчек и ее мужа. В ходе него были обнаружено восемь слитков чистого золота, каждый из которых оценивается примерно в 4,5 миллиона рублей, и несколько паспортов — девять РФ и один США.

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