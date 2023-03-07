Олег Басилашвили рассказал, почему он не дружил с Андреем Мироновым

7 марта, в день рождения легендарного артиста Андрея Миронова, о своем отношении к нему рассказал народный артист СССР Олег Басилашвили. По его словам, он не был близким знакомым Миронова — и объяснил, почему так произошло.

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«Это был блистательный артист. Я не был с ним знаком, так случилось. Он ведь жил в Москве, а я в Петербурге. Редчайшие наши встречи были только, может быть, во время какого-то концерта: «Привет — привет», и все. Мы не были дружны домами. Я даже не знал, на ком он конкретно женат», — цитирует Басилашвили издание «РИА ФАН».