Уже и дочка запела! Ани Лорак заголосила в унисон с 11-летней Софией: двухголосие ласкает слух

Ани Лорак с 11-летней дочкой Софией спела а капелла, восхитив поклонников. Наследница певицы растет творческой и чуткой к музыке. Природа наделила дочку поп-исполнительницы звучным голосом. При этом фанаты уверены, что наследница артистки пойдет по стопам звездной мамы, покорив эстраду своим вокальными данными.

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