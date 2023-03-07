Уже и дочка запела! Ани Лорак заголосила в унисон с 11-летней Софией: двухголосие ласкает слух

Ани Лорак с 11-летней дочкой Софией спела а капелла, восхитив поклонников. Наследница певицы растет творческой и чуткой к музыке. Природа наделила дочку поп-исполнительницы звучным голосом. При этом фанаты уверены, что наследница артистки пойдет по стопам звездной мамы, покорив эстраду своим вокальными данными.
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«Двухголосие такое красивое», «Талантливая девочка», «Дочка выглядит старше мамы!», «11 лет? Вы серьезно! Что сейчас с детьми, почему они выглядят такими взрослыми», «Да они как ровесницы! Причем мама младше!» — пишут фолловеры.
В одном из интервью Ани Лорак призналась, что не препятствует бывшему мужу турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу общаться и видеться с дочкой. София часто гостит у отца.