«Закапывают живьем!»: Тарасова отреагировала на отстранение Винер

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость об отстранении Ирины Винер от международных соревнований по художественной гимнастике.

Причина туманна — Ирина Александровна якобы неэтично высказалась из-за олимпийского серебра Дины Авериной в Токио. Когда нашу спортсменку нагло засудили.

«Лучших закапывают. Живьем. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются», — заявила Тарасова в разговоре с «Матч ТВ».