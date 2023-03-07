Никита Ефремов о своей бабушке Алле Покровской: «Прекрасно помню, как приходил к ней на чай и поесть»

Сын Михаила Ефремова — Никита — пошел по стопам своей именитой родни, отдав предпочтение творческой стезе. В свежем интервью Никита Ефремов рассказал о том, какие отношения связывали его с бабушкой по отцу. Алла Покровская была строга к внуку, она хотела видеть его интеллигентным молодым человеком. И многое сделала для того, что Никита рос духовно.
Вот только найти общий язык с именитой бабушкой сыну Михаила Ефремова удалось не сразу. Никита часто бывал в гостях у бабушки. Ему нравилось с ней разговаривать.
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«Алла Борисовна — моя крестная мама. Она несла серьезную ответственность за меня, занималась в том числе моим внутренним воспитанием, духовным, так скажем. Конечно, с Аллой Борисовной мы общались с самого детства.
Прекрасно помню, как приходил к ней на чай и поесть, да и просто так забегал. Мы много разговаривали, где-то спорили. Сначала я был для нее неначитанным, потом мы стали говорить на одном языке. Да, Алла Борисовна очень требовательная, но она большой души человек. Лучше всего она относилась к тем, кого любила. Слава богу, меня она любила», — приводит OK! слова Никиты Ефремова.