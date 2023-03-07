Никита Ефремов о своей бабушке Алле Покровской: «Прекрасно помню, как приходил к ней на чай и поесть»

Сын Михаила Ефремова — Никита — пошел по стопам своей именитой родни, отдав предпочтение творческой стезе. В свежем интервью Никита Ефремов рассказал о том, какие отношения связывали его с бабушкой по отцу. Алла Покровская была строга к внуку, она хотела видеть его интеллигентным молодым человеком. И многое сделала для того, что Никита рос духовно.

Вот только найти общий язык с именитой бабушкой сыну Михаила Ефремова удалось не сразу. Никита часто бывал в гостях у бабушки. Ему нравилось с ней разговаривать.

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