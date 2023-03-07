Муцениеце закинула ногу к потолку в полушпагате на весь размах: трико чуть не лопнуло

Агата Муцениеце показала растяжку, вскинув ногу к потолку. Да так, что на ней чуть не лопнуло трико. Экс-жена «мажора» Павла Прилучного щегольнула стройной фигурой, дав фору и гимнасткам. Поклонники так и ахнули, восхитившись гибкостью Агаты.
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При этом сама актриса встала на каблучок в танцевальном зале, утянув «сочные» бедра так, что была видна игра мышц.
«Ну хотя бы лосинки не лопнули», «Что за смешная курочка?», «Такие бугристые мышцы на бедрах, прямо перекатываются», «Во ноги закидывает, аж до потолка», «Пластичная», - пишут фолловеры.