Муцениеце закинула ногу к потолку в полушпагате на весь размах: трико чуть не лопнуло

Агата Муцениеце показала растяжку, вскинув ногу к потолку. Да так, что на ней чуть не лопнуло трико. Экс-жена «мажора» Павла Прилучного щегольнула стройной фигурой, дав фору и гимнасткам. Поклонники так и ахнули, восхитившись гибкостью Агаты.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом сама актриса встала на каблучок в танцевальном зале, утянув «сочные» бедра так, что была видна игра мышц.