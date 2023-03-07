«За что такое испытание? Заново учиться жить»: что слышно о состоянии Романа Костомарова

Поклонники и близкие олимпийского чемпиона Романа Костомарова не перестают молиться о его скорейшем выздоровлении. Рядом со спортсменом неотлучно находится его жена фигуристка Оксана Домнина. В Коммунарку супруга чемпиона ездит как на работу, каждое утро.

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Судя по последней информации, Роман Костомаров стал постепенно приходить в сознание. Некоторое время фигурист провел в медикаментозной коме на ИВЛ. Сейчас он дышит сам. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева уверена, что фигуристу понадобится вся его выдержка, чтобы прийти в себя после свалившегося на него испытания.