«За что такое испытание? Заново учиться жить»: что слышно о состоянии Романа Костомарова

Поклонники и близкие олимпийского чемпиона Романа Костомарова не перестают молиться о его скорейшем выздоровлении. Рядом со спортсменом неотлучно находится его жена фигуристка Оксана Домнина. В Коммунарку супруга чемпиона ездит как на работу, каждое утро.
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Судя по последней информации, Роман Костомаров стал постепенно приходить в сознание. Некоторое время фигурист провел в медикаментозной коме на ИВЛ. Сейчас он дышит сам. Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева уверена, что фигуристу понадобится вся его выдержка, чтобы прийти в себя после свалившегося на него испытания.
«Он был фигуристом, ноги для него являлись опорой в профессии, а сейчас он перерождается, надо все строить заново», - говорит специалист.
Поклонники призывают олимпийского чемпиона не сдаваться. В окружении фигуриста считают, что он еще сможет выйти на лед, пусть уже не парником, а тренером для подрастающих спортсменов.
«За что такое испытание? Заново учиться жить», «Это все так тяжело! Близкие рядом, они помогут», «Пусть все будет хорошо!» - пишут фолловеры.
По материалам Woman.ru