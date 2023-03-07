«Сильная женщина»: Пугачева расхвалила 68-летнюю Вайкуле после концерта в Израиле

Алла Пугачева побывала на недавнем концерте Лаймы Вайкуле, который та дала в Израиле. Примадонна оценила масштаб выступления и те эмоциональные затраты, которые потребовались от Вайкуле.
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И это при том, что в СМИ уже давно ходят слухи о тяжелой болезни звезды латвийской эстрады. Сама Лайма точный диагноз не называла, но подтверждала, что у нее есть проблемы со здоровьем.
Примадонна дала понять, что Вайкуле совершила подвиг над собой, продолжая давать концерты, несмотря на состояние здоровья.
«Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был», - отметила певица.
По материалам mk.ru