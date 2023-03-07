«Сильная женщина»: Пугачева расхвалила 68-летнюю Вайкуле после концерта в Израиле

Алла Пугачева побывала на недавнем концерте Лаймы Вайкуле, который та дала в Израиле. Примадонна оценила масштаб выступления и те эмоциональные затраты, которые потребовались от Вайкуле.

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И это при том, что в СМИ уже давно ходят слухи о тяжелой болезни звезды латвийской эстрады. Сама Лайма точный диагноз не называла, но подтверждала, что у нее есть проблемы со здоровьем.

