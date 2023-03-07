Бесштанная Волочкова предъявила красный лоскуток между ног: бедра сомкнула, складки засветила

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова всю зиму посещала врачей, чтобы привести в порядок суставы – старая профессиональная травма обострилась. Артистка регулярно демонстрировала свои походы в Сети, причем, не стесняясь того, что перед камерой остается в одних трусах. Судя по всему, ей такое понравилось, и она решила уже из дома демонстрировать исподнее.

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Возлежав на полу своего хореографического кабинета, Волочкова решила запечатлеть длинные ноги и заодно продемонстрировать, что на ней, кроме исподнего, больше ничего. Задрав их высоко вверх и сомкнув в бедрах, артистка предъявила в кадр красный лоскуток как намек на нижнее белье. Получилось довольно смело, но Волочкова не стала лишать сего зрелища фолловеров.