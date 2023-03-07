Лопырева в бикини повернулась к народу «орешком» на террасе: ну и «пельмень» (фото)

Виктория Лопырева привыкла с шиком отдыхать на фешенебельных курортах. Модели можно только позавидовать: она выбирает самые райские уголки, наслаждаясь тишиной и покоем вдали от суматохи мегаполиса.
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В своем микроблоге светская блондинка поделилась свежим снимком, позировав в мини-бикини. Лопырева блеснула точеной талией и упругими бедрами на террасе, выпятив свой «пельмень» во всей красе. Поклонники едва не потеряли дар речи, увидев «сочные» формы модели.
Виктория Лопырева в купальнике. Фото: личный архив
«Остров абсолютно натуральный, много зелени! А еще у меня была одна из лучших SPA-процедур за последнее время. По размещению: мы живем в большом двухэтажном доме, который я вам скоро покажу», - кокетничала с поклонниками Лопырева.