Лопырева в бикини повернулась к народу «орешком» на террасе: ну и «пельмень» (фото)

Виктория Лопырева привыкла с шиком отдыхать на фешенебельных курортах. Модели можно только позавидовать: она выбирает самые райские уголки, наслаждаясь тишиной и покоем вдали от суматохи мегаполиса.

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В своем микроблоге светская блондинка поделилась свежим снимком, позировав в мини-бикини. Лопырева блеснула точеной талией и упругими бедрами на террасе, выпятив свой «пельмень» во всей красе. Поклонники едва не потеряли дар речи, увидев «сочные» формы модели.