Наталья Рудова в постели скинула с себя одеяло: волнующие формы вошли в чат

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова обладает точеными формами и любит демонстрировать формы не только на экране. У себя в микроблоге блондинка периодически публикует снимки и видео с горячими ракурсами, и новое утро начала с публикации такого контента.

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Не успела красотка проснуться, как ее рука сразу потянулась за телефоном. Рудова включила видео, чтобы запечатлеть свои прелести в лифе, неприкрытые одеялом. Все дело в том, что сейчас звезда активно приводит свое тело в форму к лету, сидит на диете и тренируется, поэтому ей важно отслеживать текущее состояние своих форм.