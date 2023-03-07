Кудрявцева в Иране отведала изыски местной кухни, сидя на ковре по-турецки: туристка в платке

Лера Кудрявцева проводит каникулы за границей. Ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ приехала в Иран. В своем микроблоге жена хоккеиста Игоря Макарова призналась, что раньше не задумывалась о поездке в эту страну, о чем очень жалеет. Местная культура восхитила телеведущую.

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Лера Кудрявцева следуя местным правилам, всюду появляется с покрытой головой. Так, свои белокурые локоны теледива прикрыла голубой косынкой, повязав ее в стиле «бабушка на лавочке». Жена хоккеиста Игоря Макарова уселась на ковер по-турецки, отведав местную кухню. Смотрелась звездная блондинка весьма колоритно.