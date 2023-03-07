«Ну что, девочка»: беременная жена Прилучного с утра обрадовала мужа

Актриса Зепюр Брутян ждет своего первого ребенка от Павла Прилучного. Она уже на большом сроке, животик все тяжелее, но это не мешает ей каждое утро вставать раньше мужа, чтобы порадовать его домашним завтраком. Звезда собственноручно нарезает любимому бутерброды, жарит яичницу, и это явно доставляет ей удовольствие.

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Вместе с беременной хозяйкой проснулась в этот раз и любимица семьи Тэффи, стафордширский терьер. Она не отходила от ног Зепюр и преданно заглядывала ей в глаза, пока та готовила еду главе семьи. Актриса даже засняла любимицу на видео.