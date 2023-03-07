Новости шоу-бизнеса: Винер отстранили, Пугачева получила барокамеру, Рапунцель обвинила мужа в измене

Винер отстранили от работы

Прославленного тренера по художественной гимнастике, 74-летнюю Ирину Винер, на два года отстранили от работы в Международной федерации художественной гимнастике. Об этом решении сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Михайлов выпустил белье в продажу

Стас Михайлов занялся выпуском постельного белья. В продаже комплекты по 18 тысяч рублей. артист уверен, что они доступны всем.

Пугачева получила барокамеру

Алла Пугачева дождалась, наконец, свою барокамеру, которую заказывала еще в прошлом году за 3 млн рублей. Ее она оформляла с доставкой в Израиль из России.

Брежнева учится на массажистку

Вера Брежнева пошла учиться на массажистку. Об этом она сообщила в Сети. Теория неразрывно следует за практикой – нагрузки у экс-звезды «ВИА Гры» прибавилось.

Рапунцель обвинила мужа в измене

Все новые и новые подробности о союзе Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко узнают подписчики звезд в Сети. Пара публично выясняет отношения накануне похода в суд за разводом. И вскрылось, что якобы муж изменял Рапунцель. Она знает, что Дмитренко общался с некой девушкой и высылал ей свои интимные фото.