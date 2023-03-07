Ольга Орлова бросила месячную дочку ради подруги: собаки понянчат

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова не успевает отбиваться от хейтеров. То живот накладной, то рожала не сама. Теперь вот звезда засобиралась на море, а подписчикам и это не нравится. Ведь летит артистка одна, без своей месячной дочурки Анечки.

«Вот и появляется новый повод для осуждений», - констатировала Орлова в Сети.

Поводом является день рождения Ксении Бородиной, не только коллеги, но и подруги Орловой. Праздновать она будет на морском курорте. Только вот что мешает Ольге взять малышку с собой, неизвестно. Оставить ее она хочет дома с родными и собаками, которые стали «няньками» младенцу. Одна из хвостатых, Дина, не отходит от крохи ни на шаг. «Она охраняет Аню и нянчит ее 24/7», - подчеркнула гордо Орлова.

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