«Она никогда не была его любовницей»: что на самом деле связывало Пугачеву и Киркорова

Филипп Киркоров был официально женат лишь один раз в жизнь. В 1994 году его женой стала Алла Пугачева, которая оказалась старше на 18 лет. Сам артист оказался у примадонны четвертым по счету супругом.

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В 2005 году пара развелась, хотя их отношения закончились несколькими годами ранее. Не так давно Киркоров признался, что послужило причиной распада их с Аллой союза. Дескать, он оказался неверным мужем, и его походы налево разрушили брак.

Однако, блогер, психолог Вероника Степанова опровергает наличие любви между Киркоровым и Пугачевой, как между мужчиной и женщиной.

«Алла Борисовна для него не любовница, она никогда не была его любовницей. Она была для него прежде всего мамой, то есть он стойко зашел во все эти проекции и переносы, что сейчас ее рьяно защищает изо всех сил, просто в глотку впивается, начинает драться за нее - он ведет себя как ребенок, чью маму обижают.