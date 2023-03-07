Аппетитная булочка: Анна Седокова показала сочные формы в микрокупальнике

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Анны Седоковой появилась публикация, на которой знаменитость позировала в купальнике цвета ночи.

После нападок хейтеров Седокова решила реабилитироваться новыми кадрами, на которых она позировала в бикини. Анна отметила, что больше не хочет оправдываться за свою внешность.

Исполнительница призналась, что она далеко не идеал. У нее бывают и складочки на теле, и целлюлит. При этом Анна любит себя и принимает несовершенства фигуры.

Анна Седокова показала недоброжелателям тело в пикантном наряде. Певица повиляла мощным бедрами и соблазнила сочным бюстом.