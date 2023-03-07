Это семейное: вскрылось, что Никита Пресняков страдает той же зависимостью, что и Алла Пугачева

Уехавший в США Никита Пресняков, как выяснилось, имеет нездоровый интерес к азартным играм. Накануне они с женой Аленой Красновой посетили казино в Майами, откуда невестка Орбакайте сделала видео и показала в Сети. Подписчики встревожились не на шутку после этого – ведь внук Пугачевой, судя по всему, унаследовал страшную зависимость своей знаменитой бабушки!

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Как напоминает KP.RU, Алла Пугачева в прежние времена имела все симптомы лудомании. В одном из интервью она даже признавалась, что очень ей «нравятся автоматики». Погружаясь в мир игр, она забывала о проблемах. Это так стирало мне все, как ластиком – усталость, негатив, все стирало», - цитирует сайт примадонну.

Внук Пугачевой, по-видимому, имеет страсть к казино. И с азартом спускает заработанные в рулетку.

Напомним, Никита Пресняков живет в Майами с осени прошлого года, куда сбежал после начала частичной мобилизации.