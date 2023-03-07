Орбакайте в нижнем белье выставила свое «золото» напоказ

Звезда эстрады Кристина Орбакайте в свой 51 год выглядит очень молодо. Артистка делает все, чтобы сохранить цветущий свежий вид, и средства косметологии ей в этом помогают. Звезда не скрывает, что является частой гостьей салонов красоты, где ей проводят самые разные процедуры. На этот раз дочка Пугачевой показала, какую манипуляцию ей провели накануне перед вылетом на гастроли.

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Орбакайте запостила фото с кушетки косметолога, где возлежала с «золотой» маской на лице. Артистка не постеснялась позировать перед камерой для соцсетей в нижнем белье. Кадр вызвал у поклонников положительные эмоции. Кристина продемонстрировала, что звезды – такие же люди, как все остальные. И иногда выглядят забавно, о чем не стесняются рассказывать.