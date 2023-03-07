Бабушкино счастье: Марина Юдашкина понежничала с подросшей внучкой на пляже

Жена знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина Марина поделилась новым пляжным фото, на котором позирует вместе с внучкой Агатой. Кроха уже заметно подросла и окрепла, сидит у бабушки на ручках и что-то увлеченно у нее рассматривает. Марина не сводит глаз с малютки и нежно улыбается.

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Внучка Агата появилась на свет в июле 2022 года, рождение стало сюрпризом для широкой публики. Ставшая многодетной мамой Галина Юдашкина признавалась, что ей хотелось в этот раз тишины и уединенности. Отметим, что в семье наследницы Модного дома Юдашкина растет два сына – Анатолий и Аркадий.