Анастасия Волочкова разделась до белья: показала всем, в каких трусиках щеголяет сегодня

Звезда балета Анастасия Волочкова любит купаться во внимании публики. Причем, часто для привлечение интереса к своей персоне артистка использует приемы ниже пояса. И новое фото – очередное тому подтверждение.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Волочкова сильно гордится своей фигурой, в особенности – длинными и стройными ногами. Она каждый раз старается продемонстрировать их красоту, и, выражаясь языком аудитории Волочковой, чуть из трусиков не выпрыгивает, лишь бы похвастаться ими. На сей раз белье осталось на месте, но зато ножки Анастасия показала во всей красе. Подняв высоко свой трудовой инструмент, Волочкова засветила исподнее – люди увидели красный лоскуток у основания.