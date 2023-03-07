Больше не скрывают: Ханде Эрчел появилась в аэропорту с бывшим возлюбленным

Турецкая актриса Ханде Эрчел призналась, что стала встречаться с экс-возлюбленным.

Бизнесмен Хакан Сабанджи появился с артисткой в аэропорту Стамбула. Пара мило улыбалась и не скрывала, что проводит время вместе.

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Поклонники удивились, что Эрчел перестало волновать скандальное прошлое Сабанджи. Бизнесмен прослыл одним из самых главных сердцеедов Турции. Хакан встречался с десятками знаменитостей. А еще его ловили на измене возлюбленной. Об этом рассказали в thegirl.ru.