Больше не скрывают: Ханде Эрчел появилась в аэропорту с бывшим возлюбленным

Ханде Эрчел

Ханде Эрчел. Фото: соцсети 

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» несколько раз отрицала возобновившиеся отношения с бывшим бойфрендом.

Турецкая актриса Ханде Эрчел призналась, что стала встречаться с экс-возлюбленным.

Бизнесмен Хакан Сабанджи появился с артисткой в аэропорту Стамбула. Пара мило улыбалась и не скрывала, что проводит время вместе.

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Поклонники удивились, что Эрчел перестало волновать скандальное прошлое Сабанджи. Бизнесмен прослыл одним из самых главных сердцеедов Турции. Хакан встречался с десятками знаменитостей. А еще его ловили на измене возлюбленной. Об этом рассказали в thegirl.ru.

Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи. Фото: соцсети 

Напомним, недавно исполнитель Алексей Воробьев рассказал о личной жизни и планах о создании семьи. 

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