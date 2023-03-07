«Крыса, которая затаилась на время»: в Госдуме РФ оценили слова Познера про стыд и ад

Владимир Познер лишь спустя год перестал скрывать свою позицию по происходящим событиям в России и мире. И, судя по риторике, поддерживать страну, в которой зарабатывал, он не намерен. Более того, некоторым коллегам он и вовсе пожелал гореть в аду. Во время онлайн- беседы в университете Ubiquity University он признался, что ему «очень стыдно» за журналистов и за то, что они делают. Хоть он и атеист, но надеется, что многие попадут в ад.

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Депутат Госдумы РФ Андрей Журавлев ознакомился со словами телеведущего. И провел параллель с грызуном, который первым покидает корабль. И намекнул, Познером и его поступками движет лишь меркантильный интерес.

«Познер — крыса, которая затаилась на время, поводила мордочкой в поиске вариантов, а потом все-таки сбежала с корабля. И вовсе не потому, что плавсредство тонет — Россия способна выдержать и более серьезный шторм, — а просто на соседнем круизном лайнере предложили более комфортные условия», - передает слова депутата News.ru.

Оценил сказанное Познером и Вячеслав Манучаров. Журналист осудил старшего коллегу за сказанное и заметил, что слов поддержки от телеведущего в адрес России так и не прозвучало. А вместо этого - мантра о том, что ему стыдно. История напоминает события годичной давности, когда многие убегающие селебрити повторяли практически то же признание и даже каялись.