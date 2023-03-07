Депутат Госдумы оценил слова Познера про стыд и ад

Владимир Познер лишь спустя год начал активно появляться и высказываться в публичном пространстве. На днях он участвовал в онлайн-конференции университета Ubiquity University, где в ходе выступления признался, что ему «очень стыдно» за некоторых журналистов и за то, что они делают. Хоть он и атеист, но надеется, что многие попадут в ад.

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Депутат Госдумы РФ Андрей Журавлев ознакомился со словами телеведущего. Он заявил, что Познером и его поступками движет лишь меркантильный интерес.

«Просто на соседнем круизном лайнере предложили более комфортные условия», — передает слова депутата News.ru.

Оценил сказанное Познером и Вячеслав Манучаров. Журналист осудил старшего коллегу за сказанное и заметил, что слов поддержки от телеведущего в адрес России так и не прозвучало.