«Люблю тебя до треска!»: Мирослава Карпович призналась в чувствах актеру

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович рассказала, кого из мужчин просто обожает.

Оказалось, Мирослава не осталась равнодушной к актеру Сергею Ефремову. Артист играет с Карпович в одном спектакле «Номер 13».

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Ефремов недавно отпраздновал день рождения на сцене. За кулисами именинника ждал сюрприз от Мирославы. Бывшая девушка актера Павла Прилучного подарила большой торт коллеге со словами: