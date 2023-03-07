«Люблю тебя до треска!»: Мирослава Карпович призналась в чувствах актеру

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович рассказала, кого из мужчин просто обожает.
Оказалось, Мирослава не осталась равнодушной к актеру Сергею Ефремову. Артист играет с Карпович в одном спектакле «Номер 13».
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Ефремов недавно отпраздновал день рождения на сцене. За кулисами именинника ждал сюрприз от Мирославы. Бывшая девушка актера Павла Прилучного подарила большой торт коллеге со словами:
«Люблю тебя до треска! Спасибо творим родителям, что подарила нам тебя! Такого самого лучшего».
К слову, о своем новом бойфренде Карпович не говорит. Артистка не раскрывает личность возлюбленного.