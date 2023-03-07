Алла Пугачева в новом парике обратилась к россиянам: дала разрешение из Израиля

Алла Пугачева решила вернуть традицию, которую много лет соблюдала в России, но после эмиграции в Израиль весной прошлого года не провела. В первое воскресенье весны примадонна отмечает праздник желтых цветов, который придумала сама и который так полюбился ее поклонникам. Традиционного из года в год она выходила из своего замка в Грязи, махала ручкой собравшимся у ворот фанатам и «разрешала весну».

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Поскольку в Израиле у нее нет толп поклонников, которые бы, как в России приходили к стенам ее особняка, такой обычай там провести не удалось. Поэтому истосковавшаяся по вниманию публики Алла Борисовна записала видео для российских фанатов.

«Ну что, привет. Привет всем, кто любит... И помнит этот праздник. Спасибо, что вы соблюдаете эту традицию. Меня это делает счастливой и даже несколько беззаботной в этот день», - обратилась к россиянам Пугачева.

При этом, выглядела артистка несколько одутловатой, глаза стали меньше, губы – больше. А вот парик, как сообщает KP.RU, у певицы в этот раз был совсем новый. Но по-прежнему любимого пшеничного цвета, с ровносрезанной челкой.