Наталья Рудова в одной футболке пустилась в пляс: коротенькую еще выше задирает, бесстыдство напоказ

Актриса Наталья Рудова любит пообщаться с аудиторией своего микроблога, часто отвечает на вопросы, дает советы, лайфхаки, или просто поднимает людям настроение веселенькими видео. На этот раз красотка показала, как нескучно проводит время бьюти-процедур.

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Надев тканевую маску, она пустилась в пляс, вместо того, чтобы просто лежать на диване и выжидать время. Музыка в помощь - любимые хиты группы Artik & Asti Рудова слушает ежедневно. «Каждый день «как кукла», - признала свою привычку актриса.

Сама Рудова, не изменяя себе, по дому ходит в одной футболочке. И ее во время танца красотка довольно провокационно приподнимала вверх, чтобы люди увидели ее красивые бедра. Поклонникам видео понравилось, и они не оставили актрису без обратной связи.