«Нет ни жены, ни детей»: Алексей Воробьев рассказал подробности личной жизни

Исполнитель Алексей Воробьев рассказал, почему к 35 годам так и не женился.
Артист вспомнил плачевный опыт в личной жизни. После него сердце Воробьева не было разбито. Никто не смог вызвать сильных чувств у артиста.
«По-настоящему влюблялся я крайне давно. Я недавно, кстати, это тоже анализировал и думал, когда мне кто-то в последний раз разбивал сердце? Лет в 19. Больше никто не смог подобраться ко мне так близко, чтобы заставить меня плакать. Огорчиться? Да. Переживать? Да. Но разбить мне сердце – нет», – признался Воробьев.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Я этим не горжусь. Это просто то, какой я. У меня нет ни жены, ни детей. Не вижу смысла это скрывать. Если это случится, я сам раструблю всем», – рассказал артист в передаче «Однажды…» на канале НТВ.