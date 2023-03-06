«Нет ни жены, ни детей»: Алексей Воробьев рассказал подробности личной жизни

«По-настоящему влюблялся я крайне давно. Я недавно, кстати, это тоже анализировал и думал, когда мне кто-то в последний раз разбивал сердце? Лет в 19. Больше никто не смог подобраться ко мне так близко, чтобы заставить меня плакать. Огорчиться? Да. Переживать? Да. Но разбить мне сердце – нет», – признался Воробьев.

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