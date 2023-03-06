«Писал это для нее»: Миша Марвин рассказал, что происходит между ним и Ханной

Миша Марвин и Ханна

Миша Марвин и Ханна. Фото: соцсети 

Не так давно жена Пашу призналась, что ее дружба с коллегой закончилась.

Исполнитель Миша Марвин намекнул на прекращение общения с певицей Ханной подписью к их общему клипу.

Миша Марвин и Ханна записывали ранее совместные треки. Ханна считала Марвина своим другом и относилась к нему как к брату. Однако после ухода Марвина с лейбла Black Star артисты потеряли связь. 

Ханна в прошлом говорила об обиде на Марвина. А сам Миша никак не комментировал конфликт с певицей.

Однако на днях артист заявил, что написал музыкальный трек «специально для нее». 33-летний певец опубликовал клип с песней в своем микроблоге.

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 «Нас больше не вернуть», – написал Марвин под роликом с кадрами из их первого совместного клипа.

Пока поклонники восхищались песней, Марвин намекнул о связи композиции с его судьбой:

«А ведь у этой песни есть своя история. Я писал это для нее...».

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