«Писал это для нее»: Миша Марвин рассказал, что происходит между ним и Ханной

Исполнитель Миша Марвин намекнул на прекращение общения с певицей Ханной подписью к их общему клипу.

Миша Марвин и Ханна записывали ранее совместные треки. Ханна считала Марвина своим другом и относилась к нему как к брату. Однако после ухода Марвина с лейбла Black Star артисты потеряли связь.

Ханна в прошлом говорила об обиде на Марвина. А сам Миша никак не комментировал конфликт с певицей.

Однако на днях артист заявил, что написал музыкальный трек «специально для нее». 33-летний певец опубликовал клип с песней в своем микроблоге.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».