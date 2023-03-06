«Писал это для нее»: Миша Марвин рассказал, что происходит между ним и Ханной

Исполнитель Миша Марвин намекнул на прекращение общения с певицей Ханной подписью к их общему клипу.
Миша Марвин и Ханна записывали ранее совместные треки. Ханна считала Марвина своим другом и относилась к нему как к брату. Однако после ухода Марвина с лейбла Black Star артисты потеряли связь.
Ханна в прошлом говорила об обиде на Марвина. А сам Миша никак не комментировал конфликт с певицей.
Однако на днях артист заявил, что написал музыкальный трек «специально для нее». 33-летний певец опубликовал клип с песней в своем микроблоге.
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«Нас больше не вернуть», – написал Марвин под роликом с кадрами из их первого совместного клипа.
Пока поклонники восхищались песней, Марвин намекнул о связи композиции с его судьбой:
«А ведь у этой песни есть своя история. Я писал это для нее...».